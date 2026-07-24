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У ЗСУ фіксують дефіцит бойових медиків і цивільних лікарів

Хочуть розбронювати окремих медпрацівників для потреб армії.

У ЗСУ фіксують дефіцит бойових медиків і цивільних лікарів
Українські хірурги
Фото: МОЗ

У Збройних силах України виник дефіцит бойових медиків, а також хірургів, анестезіологів та операційних сестер.

Про це на пресконференції повідомили представник відділу комунікацій Командування Медичних сил ЗСУ Станіслав Ясинський і провідний хірург Військово-медичного центру в Ірпені Ігор Прищепа, передає «Укрінформ».

Для часткового розв'язання проблеми військове командування збільшило обсяг медичної підготовки для бійців під час базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Крім того, посадовці порушують питання про розбронювання окремих цивільних медиків.

За словами Ясинського, кількість годин на тактичну медицину в межах БЗВП зросла до 30 годин, а далі її планується збільшити до 40. Це важливо, адже бойовий медик не завжди може дістатися до позицій, тому бійці мають вміти самостійно зупиняти кровотечі і надавати допомогу побратимам.

Прищепа додав, що лікарі дефіцитних спеціальностей потрібні постійно. Командування Медичних сил забезпечує навчання і обладнання для підрозділів, однак у війську залишається проблема нерівномірного розподілу фахівців між бригадами.

Через критичну нестачу медичних кадрів Командування Медичних сил також звертається до Міністерства охорони здоров’я з проханням розбронювати окремих медичних працівників для потреб армії.

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