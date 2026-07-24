ГУР: На Сумщині ліквідували найманця з Маврикію, який приїхав до РФ як турист

Іноземець загинув під час штурму у 2025 році.

Розвідка ідентифікувала ще одного ліквідованого іноземного найманця Росії. Про це ГУР розповіло у Facebook.

Загиблим у штурмі виявився громадянин Республіки Маврикій Стівен Боакіє Пракаш, 1995 року народження.

За даними ГУР, 22 червня 2025 року Пракаш прибув до Санкт-Петербурга як турист. Він планував повернутися на батьківщину ще 21 липня, однак залишився на території Росії.

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У серпні 2025 року російські правоохоронці оштрафували іноземця на 7 тис. рублів за порушення правил перебування в країні та оформили адміністративне правопорушення.

Після цього, як зазначають у розвідці, йому запропонували підписати короткостроковий контракт з російською армією. Аналогічна схема в країні-агресорі вже налагоджена і її застосовують до іноземців, що залишились без грошей і документів.

Після тижневої підготовки Пракаша включили до складу штурмових підрозділів та відправили на фронт. За інформацією ГУР, його ліквідували орієнтовно у грудні 2025 року під час спроби незаконного перетину кордону в Сумській області.

«Пракаш потрапив у типову російську схему обману туристів, трудових та освітніх мігрантів з Африки. Людям оформлюють візу, купують квиток в один кінець і обіцяють працевлаштування. Після прибуття до Москви чи Петербурга їх зустрічає посередник, який забирає паспорт нібито для оформлення документів і розселяє в хостелі», – пояснили в ГУР.

Після прибуття у іноземців вилучають документи начебто для оформлення, а згодом повідомляють про те, що немає роботи, віза – анульована та не існує можливості повернутися додому.

За таких обставин іноземцям, як стверджує українська розвідка, пропонують вибір між депортацією, ув'язненням або підписанням контракту. Зміст цього документу горе-туристи нерідко не розуміють через мовний бар’єр.

Єдиний шлях вижити в таких умовах, наголошують у ГУР, це здатись в полон Силам оборони України.