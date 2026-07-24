Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР: На Сумщині ліквідували найманця з Маврикію, який приїхав до РФ як турист

Іноземець загинув під час штурму у 2025 році.

ГУР: На Сумщині ліквідували найманця з Маврикію, який приїхав до РФ як турист
На Сумщині загинув найманець Росії з Маврикію

Розвідка ідентифікувала ще одного ліквідованого іноземного найманця Росії. Про це ГУР розповіло у Facebook.

Загиблим у штурмі виявився громадянин Республіки Маврикій Стівен Боакіє Пракаш, 1995 року народження.

За даними ГУР, 22 червня 2025 року Пракаш прибув до Санкт-Петербурга як турист. Він планував повернутися на батьківщину ще 21 липня, однак залишився на території Росії.

Реклама

У серпні 2025 року російські правоохоронці оштрафували іноземця на 7 тис. рублів за порушення правил перебування в країні та оформили адміністративне правопорушення.

Після цього, як зазначають у розвідці, йому запропонували підписати короткостроковий контракт з російською армією. Аналогічна схема в країні-агресорі вже налагоджена і її застосовують до іноземців, що залишились без грошей і документів.

Після тижневої підготовки Пракаша включили до складу штурмових підрозділів та відправили на фронт. За інформацією ГУР, його ліквідували орієнтовно у грудні 2025 року під час спроби незаконного перетину кордону в Сумській області.

«Пракаш потрапив у типову російську схему обману туристів, трудових та освітніх мігрантів з Африки. Людям оформлюють візу, купують квиток в один кінець і обіцяють працевлаштування. Після прибуття до Москви чи Петербурга їх зустрічає посередник, який забирає паспорт нібито для оформлення документів і розселяє в хостелі», – пояснили в ГУР.

Після прибуття у іноземців вилучають документи начебто для оформлення, а згодом повідомляють про те, що немає роботи, віза – анульована та не існує можливості повернутися додому.

За таких обставин іноземцям, як стверджує українська розвідка, пропонують вибір між депортацією, ув'язненням або підписанням контракту. Зміст цього документу горе-туристи нерідко не розуміють через мовний бар’єр.

Єдиний шлях вижити в таких умовах, наголошують у ГУР, це здатись в полон Силам оборони України.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies