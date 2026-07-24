Російський дрон влучив у цивільне авто у Харкові: загинула людина

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Російські війська завдали удару по Київському району Харкова. За попередніми даними, ворожий безпілотник влучив у легковий автомобіль.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Поранений у Київському районі чоловік, на жаль, помер у машині екстреної допомоги. Наші лікарі зробили все можливе для його порятунку, але поранення були критичними", – повідомив Синєгубов.

На місці ворожої атаки продовжують працювати екстрені служби. Обставини удару та його наслідки уточнюються.