Російський дрон влучив у цивільне авто у Харкові: загинула людина

Російські війська завдали удару по Київському району Харкова. За попередніми даними, ворожий безпілотник влучив у легковий автомобіль.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Поранений у Київському районі чоловік, на жаль, помер у машині екстреної допомоги. Наші лікарі зробили все можливе для його порятунку, але поранення були критичними", – повідомив Синєгубов.
На місці ворожої атаки продовжують працювати екстрені служби. Обставини удару та його наслідки уточнюються.
- Російські війська скинули КАБи на Ізюм, що у Харківській області. Загорілося вантажне відділення поштового оператора. Площа пожежі сягала 700 квадратних метрів.