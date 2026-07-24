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СБУ завдала нових ударів по нафтопереробних заводах та нафтоперекачувальних станціях у РФ та Криму

Спецслужба також вдарила по ворожих радіолокаційних станціях.

СБУ завдала нових ударів по нафтопереробних заводах та нафтоперекачувальних станціях у РФ та Криму
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

У ніч на 24 липня СБУ завдала нових далекобійних ударів по паливній та військовій інфраструктурі Росії, йдеться у пресрелізі.

Успішних ударів завдали по нафтопереробних заводах, нафтоперекачувальних станціях та радіолокаційних станціях ворога на території РФ і окупованого Криму. 

“Ці спецоперації здійснюються на виконання поставлених Президентом України Володимиром Зеленським завдань щодо зниження воєнно-економічного потенціалу рф”, – додали у спецслужбі.

Серед уражених об’єктів:

  • лінійно-виробнича диспетчерська станція “Субханкулово” у Республіці Башкортостан (відстань – 1350 км). Унаслідок удару горить резервуарний парк;
  • мініНПЗ “Новоспаський” в Ульяновській області (відстань – 900 км). У резервуарному парку також виникла пожежа;
  • мініНПЗ “1-й завод” у Калузькій області;
  • радіолокаційна станція дальнього радіуса дії “Небо-У” на військовому аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму;
  • резервуар із паливно-мастильними матеріалами на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму.

Зазначається, що СБУ продовжує вдосконалювати свої далекобійні спецоперації. Безпілотники Служби за одну ніч синхронно завдали ударів одразу по кількох регіонах, різних типах цілей та на різній глибині території РФ. Такий підхід суттєво ускладнює можливості ворога для реагування та змушує розпорошувати сили й засоби протиповітряної оборони.

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