Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни прагнуть розширити зону контролю у прикордонних районах Харківщини, – Демченко

Ворожі війська активно атакують малими піхотними групами та скидають КАБи на позиції українських оборонців.

Росіяни прагнуть розширити зону контролю у прикордонних районах Харківщини, – Демченко
речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Фото: Анна Стешенко

Російські війська продовжують спроби розширити зону контролю у прикордонних районах Харківської області. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі «Єдиних новин».

Окупанти застосовують малі піхотні групи, а також керовані авіабомби для ураження українських оборонних позицій. За словами Демченка, найбільша активність противника фіксується у районах Вовчанської та Великобурлуцької громад.

Російські підрозділи намагаються атакувати позиції українських прикордонників, однак значних успіхів не мають і зазнають втрат у живій силі, техніці та озброєнні. Українські військові за допомогою безпілотників виявляють спроби просування російської піхоти та місця, звідки ведуться обстріли, після чого завдають ударів у відповідь.

Останнім часом саме Харківщина залишається однією з ділянок, де противник діє найактивніше. Особливо це стосується напрямків населених пунктів Артільне, Вовчанські Хутори, Дворічанське та Дігтярне.

«Ми не лише контролюємо лінію державного кордону. Також застосовуємо артилерію та безпілотні літальні апарати, щоб не дати противнику можливості накопичувати особовий склад і засоби поблизу кордону, а також зменшити його можливості завдавати ударів по території України», – пояснив Демченко.

Окупанти продовжують обстрілювати Харківську та Сумську області з використанням FPV-дронів, безпілотників зі скидами, дронів на оптоволокні та артилерії.

Бої на території Харківської області

  • Окупанти пробують здійснити прориви на нових ділянках. Йдеться про Південно-Слобожанський напрямок, в смузі оборони прикордонної бригади «Гарт». Зокрема малі піхотні групи росіян здійснюють спроби інфільтрації в районі населеного пункту Артільне. Він розташований поруч з державним кордоном України.
  • Російські війська активізували наступальні дії на Харківському та Куп'янському напрямках, однак, попри значне нарощування сил, не досягають суттєвих результатів. 
  • Складна ситуація зберігається на Куп'янському напрямку, де росіяни системно тиснуть, намагаючись розділити український плацдарм на схід від річки Оскіл. Також тривають спроби вклинення з боку Козачої Лопані.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies