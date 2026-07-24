Російські війська продовжують спроби розширити зону контролю у прикордонних районах Харківської області. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі «Єдиних новин».

Окупанти застосовують малі піхотні групи, а також керовані авіабомби для ураження українських оборонних позицій. За словами Демченка, найбільша активність противника фіксується у районах Вовчанської та Великобурлуцької громад.

Російські підрозділи намагаються атакувати позиції українських прикордонників, однак значних успіхів не мають і зазнають втрат у живій силі, техніці та озброєнні. Українські військові за допомогою безпілотників виявляють спроби просування російської піхоти та місця, звідки ведуться обстріли, після чого завдають ударів у відповідь.

Останнім часом саме Харківщина залишається однією з ділянок, де противник діє найактивніше. Особливо це стосується напрямків населених пунктів Артільне, Вовчанські Хутори, Дворічанське та Дігтярне.

«Ми не лише контролюємо лінію державного кордону. Також застосовуємо артилерію та безпілотні літальні апарати, щоб не дати противнику можливості накопичувати особовий склад і засоби поблизу кордону, а також зменшити його можливості завдавати ударів по території України», – пояснив Демченко.

Окупанти продовжують обстрілювати Харківську та Сумську області з використанням FPV-дронів, безпілотників зі скидами, дронів на оптоволокні та артилерії.

Бої на території Харківської області