Унаслідок російського удару 19 липня знищено понад 410 тисяч підручників для українських шкіл. Книги мали надійти до закладів освіти до початку нового навчального року. Про це повідомив у Facebook міністр освіти і науки Андрій Бутенко.

За попередньою оцінкою МОН та Інституту модернізації змісту освіти, втрачено понад 260 тисяч уже надрукованих підручників для дев'ятих класів. Також знищено близько 150 тисяч підручників для четвертих класів, які перебували у друці.

Весь наклад доведеться друкувати повторно, через що постачання цих книжок до шкіл відкладуть щонайменше на кілька місяців. У міністерстві повідомили, що вже працюють із видавцями над повторним друком. До того, як нові підручники надійдуть у навчальні заклади, за потреби використовуватимуть електронні версії.

Водночас решту книг для нового навчального року доставляють за графіком: станом на 22 липня заклади освіти вже отримали понад 1,4 млн примірників.

«Росія цілеспрямовано б’є по друкарнях і складах, де друкують і зберігають українські підручники. Ворог роками намагається знищити українську освіту, руйнує школи й університети, а тепер зазіхає ще й на навчальні матеріали», – пояснив цинічні мотиви ворога Бутенко.