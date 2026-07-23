Російським школярам у перелік літератури включили книжки про війну проти України

У списку для шкіл і позакласного читання з’явився окремий розділ під назвою “Za наших”.

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Фото: Центр протидії дезінформації

У Росії до оновлених переліків “патріотичної літератури” для школярів включили пропагандистські книжки про війну проти України.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

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У списку літератури для шкіл і позакласного читання з’явився окремий розділ під назвою “Za наших” із використанням окупаційного символу Z у назві.

Книги з цього переліку відверто звеличують російські окупаційні війська та виправдовують збройну агресію проти України.

“Системне навʼязування “Z-літератури” в освітньому процесі є частиною масштабної кампанії рф із мілітаризації дітей”, – зазначили у ЦПД.

У Центрі додали, що мета такої компанії – перетворити освітнє середовище на інструмент пропаганди та ідеологічного впливу, щоб "виховати ціле покоління майбутніх солдатів для нових загарбницьких воєн Кремля".