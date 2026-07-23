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Вночі окупанти вдарили по Україні балістичною і трьома авіаракетами та 168 БпЛА

Є влучання. 

Вночі окупанти вдарили по Україні балістичною і трьома авіаракетами та 168 БпЛА
Відбиття атаки
Фото: Повітряні сили

У ніч на 23 липня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М», п'ятьма авіаракетами Х-59/69 з території Криму і 168 ударними БпЛА й імітаторами. Дронами била з російських напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та з окупованої території.

Зафіксовано влучання балістичної і трьох керованих авіаракет, семи ударних дронів на дев'яти локаціях, падіння уламків – на чотирьох. Про це повідомили в Повітряних силах

«За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 154 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться у повідомленні. 

Атака триває, в повітряному просторі залишаються безпілотники. Є загроза для кількох областей. 

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