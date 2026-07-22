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​Сибіга: Україна скликає Радбез ООН через атаки РФ на чорноморський морський коридор

22 липня жоден корабель не пройшов коридором.

​Сибіга: Україна скликає Радбез ООН через атаки РФ на чорноморський морський коридор
Чорне море
Фото: Ortadoğu

Україна подала запит про термінове скликання засідання Ради Безпеки ООН на 27 липня через російські атаки на судна в Чорному морі.

Про це повідомив т.в.о. глави МЗС України Адрій Сибіга.

За його словами, Росія «тримає в заручниках глобальну продовольчу безпеку».

«За останні кілька днів Росія розбомбила щонайменше три цивільні вантажні судна. Кілька десятків членів екіпажу загинули та дістали поранення. Сьогодні чорноморським морським коридором України не пройшло жодне судно — і це в самий пік збору врожаю. Це свідомий економічний та гуманітарний терор.Так само, як Іран атакував енергетичні маршрути в Ормузькій протоці, Росія зараз цілиться по глобальних продовольчих ринках у Чорному морі», - заявив посадовець.

Сибіга наголосив, що мільйони родин в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці можуть зіткнутися зі зростанням цін і голодом.

Україна закликає всі держави, особливо ті, які опинилися під ударом, негайно вимагати від Росії припинити атаки на свободу судноплавства в Чорному морі.

  • Того ж дня стало відомо, що фідерний оператор компанії «Мерск Україна» тимчасово зупинив сервіс до України через Чорноморський рибний порт. Причиною стала безпекова ситуація, яка впливає на операційну діяльність компанії,
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