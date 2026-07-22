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Зеленський підписав указ про звільнення Ченцова з посади постпреда України при ЄС

Ченцов став віцепрем'єром з питань європейської та євроантлантичної інтеграції.

Зеленський підписав указ про звільнення Ченцова з посади постпреда України при ЄС
Всеволод Ченцов
Фото: LB.ua

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Всеволода Ченцова з поста постпреда України при ЄС.

Текст документа оприлюднили на сайті глави держави.

«Звільнити Ченцова Всеволода Валерійовича з посади Представника України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії», - ідеться в указі.

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