Зеленський підписав указ про звільнення Ченцова з посади постпреда України при ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Всеволода Ченцова з поста постпреда України при ЄС.
Текст документа оприлюднили на сайті глави держави.
«Звільнити Ченцова Всеволода Валерійовича з посади Представника України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії», - ідеться в указі.
- Як відомо, Ченцов став віцепрем'єром з питань європейської та євроантлантичної інтеграції замість Тараса Качки.
- Він був представником України при Євросоюзі з серпня 2021 року.