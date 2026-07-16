Верховна Рада оновила склад уряду: хто з міністрів залишився

Призначили всіх, крім міністра оборони і міністра закордонних справ, які входять у квоту президента.

Верховна Рада оновила склад Кабінету міністрів, стало відомо з трансляції засідання. За поданням нового прем'єра Сергія Корецького народні депутати пакетно призначили очільників міністерств, які не підпадають під квоту президента. «За» проголосували 264 народних депутати.

Кандидатів представив голова уряду Сергій Корецький. Він заявив, що якщо результатів від міністрів не буде, то реакція буде швидкою.

Фото: Анна Стешенко

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«Це команда, яку я сформував, яку ми сформували для одного завдання – працювати в інтересах держави, забезпечувати результат і брати на себе відповідальність за свої дії та рішення і бездіяльність», – сказав Корецький.

Є ті, хто зберіг посади з попереднього Кабміну. Денис Шмигаль залишився першим віцепрем'єром – міністром енергетики, Тетяна Бережна – віцепрем'єркою з гуманітарної політики – міністеркою культури, Матвій Бідний – міністром молоді та спорту, Віктор Ляшко – міністром охорони здоров'я, Сергій Марченко – міністром фінансів, Денис Улютін – міністром соціальної політики, сім'ї та єдності.

Фото: Анна Стешенко Денис Шмигаль

Замість Тараса Качки віцепрем'єром з питань європейської та євроантлантичної інтеграції став Всеволод Ченцов. Він був представником України при Євросоюзі з серпня 2021 року.

Народний депутат «Слуги народу» Віталій Безгін очолив міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. В уряді вперше з'явилося міністерство, в назві якого згадали про ВПО.

Фото: Анна Стешенко Народний депутат «Слуги народу» Віталій Безгін

Замість Оксена Лісового керувати міністерство освіт і науки буде Андрій Бутенко. До цього він очолював Національне агентство і забезпечення якості вищої освіти. Бутенко – науковець і експерт в забезпеченні якості вищої освіти, кандидат історичних наук.

Фото: Анна Стешенко Андрій Бутенко

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Міністром внутрішніх справ став Іван Вигівський, який очолював Нацполіцію. Попереднього міністра Ігоря Клименка називали кандидатом на посаду міністра оборони. Міністр оборони, як і закордонних справ – це квота подання президента, тож за них голосують окремо.

Микола Калашник, який очолював Київську ОВА, буде керувати міністерством з відновлення, інфраструктури та транспорту України. До уряду потрапив і ще один начальник ОВА – Віталій Кім, керівник Миколаївської області. Він став міністром у справах ветеранів замість Наталії Калмикової.

Фото: Анна Стешенко Микола Калашник

Фото: Анна Стешенко Віталій Кім

Олександр Кравченко очолив міністерство економіки замість Олексія Соболева. РБК-Україна писало, що це єдине подання суто від нового прем'єра. Кравченко – керівний партнер McKinsey в Україні.

Народний депутат від «Слуги народу» Денис Маслов очолив Мін'юст.

Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, керуватиме Мінцифри.

Тарас Висоцький, який був заступником міністра, очолив Мінагро.

Фото: Анна Стешенко Тарас Висоцький

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Перед голосуванням виступали депутати різних фракцій. Заступник голови фракції «Слуга народу» Максим Ткаченко побажав новому складу уряду, щоб підозри і правоохоронці обходили їх стороною.

Оновлення уряду

В неділю 12 липня президент Володимир Зеленський оголосив про потребу оновити склад Кабміну. Він сказав, що запропонував прем'єрці Юлії Свириденко нову посаду, пов'язану з одним з ключових партнерів. За інформацією LB, може йтися про посаду посла України в США, оскільки Ольга Стефанішина планує завершити дипломатичну службу. Водночас, станом на вівторок, Юлія Свириденко згоди не давала.

Одразу після несподіваного оголошення президента джерела LB повідомили, що замість міністра оборони Михайла Федорова кандидатом на посаду може стати Ігор Клименко, який керував МВС з зими 2023.

14 липня Верховна Рада відправила Свириденко та її уряд у відставку. 15 липня голова НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький зустрівся з фракцією «Слуга народу», яка на правах монокоаліції висунула його кандидатом у голови уряду. Увечері того ж дня президент провів зустріч з керівництвом армії та Михайлом Федоровим, давши зрозуміти, що їм треба домовитися.

За підсумками зустрічі Федоров дав зрозуміти, що залишає посаду міністра оборони. Джерела LB та інших редакцій повідомили, що президент зупинив свій вибір на кандидатурі Ігоря Клименка.

Вранці 16 липня в Києві та інших містах почалися мітинги з вимогою залишити Михайла Федорова міністром оборони. Сам він дав брифінг, на якому прямо звинуватив головкома в перешкоджанні реформам. Михайло Федоров сказав, що президент запропонував йому стати радником, але він не погодився.