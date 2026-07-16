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До Верховної Ради внесено подання Сергія Корецького про призначення міністрів нового уряду

Верховна Рада розгляне подання найближчим часом.

До Верховної Ради внесено подання Сергія Корецького про призначення міністрів нового уряду
Сергій Корецький
Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

До Верховної Ради України внесено подання прем’єр-міністра України Сергія Корецького про призначення міністрів нового уряду, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук. 

У поданні вказані наступні призначення:

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