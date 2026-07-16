До Верховної Ради внесено подання Сергія Корецького про призначення міністрів нового уряду

До Верховної Ради України внесено подання прем’єр-міністра України Сергія Корецького про призначення міністрів нового уряду, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.
У поданні вказані наступні призначення:
- Шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра енергетики України;
- Бережної Тетяни Василівни на посаду Віце-прем’єр-міністра України з гуманітарної політики України – Міністра культури України;
- Ченцова Всеволода Валерійовича на посаду Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
- Безгіна Віталія Юрійовича на посаду Міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
- Бідного Матвія Вікторовича на посаду Міністра молоді та спорту України;
- Бутенка Андрія Петровича на посаду Міністра освіти і науки України;
- Вигівського Івана Михайловича на посаду Міністра внутрішніх справ України;
- Висоцького Тараса Миколайовича на посаду Міністра аграрної політики та продовольства України;
- Калашника Миколи Володимировича на посаду Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
- Кіма Віталія Олександровича на посаду Міністра у справах ветеранів України;
- Кравченка Олександра Сергійовича на посаду Міністра економіки та довкілля України;
- Ляшка Віктора Кириловича на посаду Міністра охорони здоров’я України;
- Марченка Сергія Михайловича на посаду Міністра фінансів України;
- Маслова Дениса Вячеславовича на посаду Міністра юстиції України;
- Улютіна Дениса Валерійовича на посаду Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;
- Ферчук Оксани Віталіївни на посаду Міністра цифрової трансформації України.