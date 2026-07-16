До Верховної Ради внесено подання Сергія Корецького про призначення міністрів нового уряду

До Верховної Ради України внесено подання прем’єр-міністра України Сергія Корецького про призначення міністрів нового уряду, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

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