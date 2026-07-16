Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
ГоловнаПолітика

Зеленський запропонував Федорову стати радником, той відмовився

В.о. німістра оборони сказав, що дає брифінг, аби окреслити майбутні ризики. 

Зеленський запропонував Федорову стати радником, той відмовився
Міністр оборони Михайло Федоров
Фото: Міноборони

Президент Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову після його звільнення з посади міністра оборони стати радником. Той відмовився.

На брифінгу в Києві 16 липня Михайло Федоров сказав, що не мав цілі триматися за посаду. Пресконференцію він вирішив дати, щоб сказати правду і показати, що зробили і які ризики будуть.

«Я сім років поруч з президентом робив реформу і був в тих гарячих точках трансформації країни, куди мене відправляли. Але сьогодні питання не про мене – сьогодні питання про всіх нас», – сказав він.

Реклама

Він охарактеризував вчорашню розмову з главою країни як нормальну, але вибір був або буде зроблений. Сьогодні Федоров і Зеленський мали телефонну розмову.

«Знаю президента сім років, вважаю, що він ще не обрав сторону Сирського. Я з ним говорив сьогодні і він знає, що я його ніколи не підводив», – сказав Федоров у відповідь на запитання, чи розуміє він, чому президент обрав сторону Олександра Сирського.

І додав:

«Але коли до нього приходить 90% людей у яких сталися проблеми після нашої роботи в МОУ, йому важко напевно як людині все це проаналізувати і ухвалити правильне рішення. Впевнений, президент чує і ситуація буде виправлена», – сказав він.

Після новин про те, що йому може не знайтися місця в новому уряді, Федорову запропонував роботу власник компанії американського гіганта Palantir. 

Звільнення Михайла Федорова

Вдень неділі, 12 липня, президент Володимир Зеленський повідомив про несподіване рішення оновити уряд. Він сказав, що запропонував прем'єрці Юлії Свириденко нову посаду, пов'язану з одним з ключових партнерів. Того ж дня джерела LB повідомили, що міністру оборони Михайлу Федорову в оновленому Кабміні місця може не знайтися. Федоров став міністром оборони сім місяців тому, в січні. Замість нього президент, за чиєю квотою робиться подання міністра оборони, розглядав кандидатуру керівника міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка.

У вівторок Верховна Рада проголосувала за відставку Свириденко та її уряду. У середу кандидат на посаду прем'єра Сергій Корецький провів зустріч із фракцією «Слуга народу» й окремо іншими фракціями. Ще вдень 15 липня президент повідомив, що не вирішив, чи висуватиме Федорова кандидатом ще раз. Він сказав, що ввечері має провести зустріч із ним та керівництвом армії, а потім – з фракцією СН.

За результатами зустрічі Федоров покидає посаду. Джерела LB у фракції розповіли, що президент назвав конфлікт Федорова з армією причиною його відставки.

Федоров підтвердив, що завершує роботу на посаді міністра оборони. Станом на ранок 16 липня подання нового кандидата від президента не було – процедурно воно можливе лише після затвердження прем'єра.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies