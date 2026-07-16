Зеленський запропонував Федорову стати радником, той відмовився

Президент Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову після його звільнення з посади міністра оборони стати радником. Той відмовився.

На брифінгу в Києві 16 липня Михайло Федоров сказав, що не мав цілі триматися за посаду. Пресконференцію він вирішив дати, щоб сказати правду і показати, що зробили і які ризики будуть.

«Я сім років поруч з президентом робив реформу і був в тих гарячих точках трансформації країни, куди мене відправляли. Але сьогодні питання не про мене – сьогодні питання про всіх нас», – сказав він.

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Він охарактеризував вчорашню розмову з главою країни як нормальну, але вибір був або буде зроблений. Сьогодні Федоров і Зеленський мали телефонну розмову.

«Знаю президента сім років, вважаю, що він ще не обрав сторону Сирського. Я з ним говорив сьогодні і він знає, що я його ніколи не підводив», – сказав Федоров у відповідь на запитання, чи розуміє він, чому президент обрав сторону Олександра Сирського.

І додав:

«Але коли до нього приходить 90% людей у яких сталися проблеми після нашої роботи в МОУ, йому важко напевно як людині все це проаналізувати і ухвалити правильне рішення. Впевнений, президент чує і ситуація буде виправлена», – сказав він.

Після новин про те, що йому може не знайтися місця в новому уряді, Федорову запропонував роботу власник компанії американського гіганта Palantir.

Звільнення Михайла Федорова

Вдень неділі, 12 липня, президент Володимир Зеленський повідомив про несподіване рішення оновити уряд. Він сказав, що запропонував прем'єрці Юлії Свириденко нову посаду, пов'язану з одним з ключових партнерів. Того ж дня джерела LB повідомили, що міністру оборони Михайлу Федорову в оновленому Кабміні місця може не знайтися. Федоров став міністром оборони сім місяців тому, в січні. Замість нього президент, за чиєю квотою робиться подання міністра оборони, розглядав кандидатуру керівника міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка.

У вівторок Верховна Рада проголосувала за відставку Свириденко та її уряду. У середу кандидат на посаду прем'єра Сергій Корецький провів зустріч із фракцією «Слуга народу» й окремо іншими фракціями. Ще вдень 15 липня президент повідомив, що не вирішив, чи висуватиме Федорова кандидатом ще раз. Він сказав, що ввечері має провести зустріч із ним та керівництвом армії, а потім – з фракцією СН.

За результатами зустрічі Федоров покидає посаду. Джерела LB у фракції розповіли, що президент назвав конфлікт Федорова з армією причиною його відставки.

Федоров підтвердив, що завершує роботу на посаді міністра оборони. Станом на ранок 16 липня подання нового кандидата від президента не було – процедурно воно можливе лише після затвердження прем'єра.