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Федоров відреагував на заяву про звільнення командувача малої ППО Єлізарова: «Сподіваюсь, що ще все зміниться»

Єлізаров назвав причиною свого рішення звільнення міністра оборони.

Федоров відреагував на заяву про звільнення командувача малої ППО Єлізарова: «Сподіваюсь, що ще все зміниться»
Михайло Федоров
Фото: Михайло Федоров

Михайло Федоров, який вчора підтвердив, що йде з посади міністра оборони, прокоментував рішення командувача малої ППО Павла Єлізарова подати рапорт на звільнення зі Збройних сил України.

Під час пресконференції 16 липня Федоров, розповідаючи про досягнення своєї команди, зокрема про створення системи малої протиповітряної оборони, згадав заяву Єлізарова про звільнення.

«Сподіваюсь, що ще все зміниться», — сказав міністр.

За словами Федорова, Павло Єлізаров написав заяву на звільнення за сімейними обставинами.

Коментар міністра прозвучав на тлі протестів у Києві та низці інших міст проти звільнення Федорова. Павло Єлізаров пояснив свій рапорт на відставку звільнення Михайла Федорова. Він став заступником командувача Повітряних сил після того, як Федоров очолив МО. Павло Єлізаров відповідав за розвиток малої ППО. В останні місяці відсоток збиття ворожих дронів зріс до 90 %. 

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