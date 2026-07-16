Президент Сербії Вучич єдиним з учасників не підписав декларацію саміту у Києві

Минулоріч таке ж рішення пояснював тим, що не хоче "зрадити Росію".

Александр Вучич, який невдовзі має залишити посаду президента Сербії, заявив, що став єдиним з учасників саміту "Південно-Східна Європа - Україна", який не підписав підсумкову декларацію.

Як пише "Європейська правда", політик не підтримав документ, у якому наголошувалось на потребі продовжити військову, політичну, фінансову та безпекову підтримку України на тлі російської агресії.

Вучич також проігнорував заклика до подальшого посилення санкцій проти Росії і не скріпив своїм підписом засудження війни в Україні і прихильність територіальній цілісності, суверенітету і незалежності нашої держави.

Для проросійського очільника Сербії це вже не перший демарш. Минулоріч на саміті в Одесі він також відмовився приєднатися до лідерів цивілізованих країн і підписати декларацію. Тоді він пояснив свої дії небажанням "зрадити Росію".