Президент Сербії Вучич єдиним з учасників не підписав декларацію саміту у Києві

Александр Вучич, який невдовзі має залишити посаду президента Сербії, заявив, що став єдиним з учасників саміту "Південно-Східна Європа - Україна", який не підписав підсумкову декларацію.
Як пише "Європейська правда", політик не підтримав документ, у якому наголошувалось на потребі продовжити військову, політичну, фінансову та безпекову підтримку України на тлі російської агресії.
Вучич також проігнорував заклика до подальшого посилення санкцій проти Росії і не скріпив своїм підписом засудження війни в Україні і прихильність територіальній цілісності, суверенітету і незалежності нашої держави.
Для проросійського очільника Сербії це вже не перший демарш. Минулоріч на саміті в Одесі він також відмовився приєднатися до лідерів цивілізованих країн і підписати декларацію. Тоді він пояснив свої дії небажанням "зрадити Росію".