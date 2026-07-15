Зеленський провів двосторонні зустрічі з лідерами країн Південно-Східної Європи після саміту

«Фактично з усіма країнами регіону є перспективні проєкти», - заявив глава держави.

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Президент України Володимир Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей із лідерами країн-учасниць після саміту Україна – Південно-Східна Європа.

За його словами, під час перемовин детально говорили зміцнення двосторонніх відносин і міжнародний порядок денний.

«Україна цінує підтримку країн Південно-Східної Європи і ми зацікавлені у надійних, сильних партнерствах. Разом ми можемо зробити багато для більшої спільної безпеки і розвитку. Фактично з усіма країнами регіону є перспективні проєкти», - зазначив глава держави.

Зеленський подякував за солідарність Молдові, Румунії, Сербії, Албанії, Хорватії і Словенії.

Після офіційних зустрічей лідери країн відвідали Києво-Печерську лавру, яку росіяни пошкодили своїм ударом у червні. Зеленський закликав партнерів до посилення тиску на РФ.

Саміт Україна – Південно-Східна Європа відбувся вже вп’яте.

Попередні зустрічі були в Афінах, Тирані, Дубровнику та Одесі.