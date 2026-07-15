Президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни посилити санкційний тиск на Росію, не допустити обходу чинних обмежень та активніше координувати спільні дії для протидії російським загрозам.

Про це глава держави заявив під час V саміту "Україна – Південно-Східна Європа", який вдруге відбувся в Україні, пише Офіс президента.

У заході взяли участь Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Президентка Молдови Мая Санду, Президенти Албанії, Румунії та Сербії, а також керівники урядів і представники країн Південно-Східної Європи.

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Зеленський подякував партнерам за підтримку України та наголосив, що безпека Європи напряму залежить від спільних дій.

"Ви всі бачите, чого вже досягли Україна та наш народ. До речі, на саміті НАТО в Туреччині, в Анкарі, було чітко визнано, що Україна робить внесок у нашу спільну безпеку – безпеку євроатлантичної спільноти, частиною якої ми всі є", – зазначив Президент.

За його словами, Україна готова розвивати взаємовигідну співпрацю у сфері безпеки та допомагати партнерам зміцнювати захист на морі, у повітрі й на суходолі.

Президент також закликав країни Європи діяти спільно для протидії російським спробам дестабілізувати ситуацію.

"Ми всі бачимо, до яких політичних наслідків може призвести криза вартості життя, якщо ми діятимемо недостатньо ефективно. Безпека, стабільність і міцніші зв’язки з ширшим колом партнерів – це шлях до захисту людей у всіх сенсах", – наголосив Володимир Зеленський.

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Окрему увагу глава держави приділив санкційній політиці Європейського Союзу.

"Зараз на розгляді 21-й пакет санкцій. Прошу підтримати цей пакет. Не дозволяйте Росії обходити санкції. Ми повинні зосередитися насамперед на тому, щоб вдарити по джерелах фінансування Путіна та по російському експорту енергоресурсів. Саме гроші живлять амбіції Путіна. Мир стане ближчим, коли тиск максимально скоротить доходи Росії", – сказав Президент.

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Під час саміту учасники підтвердили подальшу підтримку України.

Президент Албанії Байрам Беґай заявив, що його країна й надалі підтримуватиме Україну, зокрема на шляху до членства в Європейському Союзі.

"Албанія з першого дня суворо засуджувала російську агресію, і ми ухвалювали санкції проти Росії, відігравали дуже активну роль у діяльності будь-якої міжнародної організації", – зазначив він.

Президент Сербії Александр Вучич підтвердив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також готовність допомагати у гуманітарній, фінансовій та енергетичній сферах і долучитися до післявоєнної відбудови.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович висловив підтримку євроінтеграції України.

"Ми вважаємо, що ті країни, які готові приєднатися до Європейського Союзу, мають це зробити. Україна – велика країна, вона багато працювала протягом останніх років", – сказав він.

Президентка Молдови Мая Санду наголосила на необхідності спільно протидіяти гібридним загрозам з боку Росії, а Президент Румунії Нікушор Дан заявив про зацікавленість у розвитку співпраці з Україною у сфері військових технологій.

"Завдяки партнерським відносинам з Україною, довірі між нами ми хотіли б розвивати ці відносини й оборонні спроможності для наших збройних сил", – наголосив президент Румунії.

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша відзначив успіхи України у розвитку оборонних технологій, а представники Північної Македонії, Чорногорії та Болгарії підтвердили готовність підтримувати Україну на шляху до членства в ЄС та поглиблювати співпрацю у сфері безпеки й оборонної промисловості.