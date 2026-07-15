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Під час повітряної тривоги на Житомирщині не працюватимуть АЗС

Ідеться, зокрема, про Коростенський район.

Під час повітряної тривоги на Житомирщині не працюватимуть АЗС
Наслідки обстрілів АЗС у Дніпропетровській області

Влада заборонила роботу автозаправних станцій на території Коростенського району Житомирської області під час повітряної тривоги. 

Відповідний наказ підписав начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

За його словами, рішення ухвалили через нещодавні ворожі атаки на паливну інфраструктуру півночі Житомирщини, які свідчать про підвищення небезпеки для жителів регіону.

Тому з 15 липня під час оголошення повітряної тривоги всі АЗС у Коростенському районі зобов'язані негайно припиняти роботу. Крім того, керівництво заправок має вжити всіх заходів, щоб евакуювати працівників та відвідувачів до найближчих укриттів або інших безпечних місць, наголосив Бунечко.

  • Росія активізував обстріли АЗС в Україні у прифронтових регіонах.
  • Також ворог намагається дістатися дронами до станцій вглиб території нашої держави.
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