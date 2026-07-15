Російський дрон скинув вибухівку на цивільного у центрі Херсона

63-річний херсонець перебував на вулиці на момент атаки.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У середмісті Херсона росіяни атакували цивільного із дрона, повідомляють в ОВА.

"Орієнтовно о 17:00 росіяни атакували з дрона чоловіка у центрі Херсона", – ідеться у повідомленні.

Під удар потрапив 63-річний херсонець, який перебував на вулиці. Він отримав уламкові поранення ніг, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Бригада “швидкої” доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.