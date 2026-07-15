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Російський дрон скинув вибухівку на цивільного у центрі Херсона

63-річний херсонець перебував на вулиці на момент атаки.

Російський дрон скинув вибухівку на цивільного у центрі Херсона
Наслідки атаки в Херсоні
Фото: Прокудін у Telegram

У середмісті Херсона росіяни атакували цивільного із дрона, повідомляють в ОВА.

"Орієнтовно о 17:00 росіяни атакували з дрона чоловіка у центрі Херсона", – ідеться у повідомленні. 

Під удар потрапив 63-річний херсонець, який перебував на вулиці. Він отримав уламкові поранення ніг, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. 

Бригада “швидкої” доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.

  • Упродовж дня російські війська здійснили серію атак безпілотниками по Центральному району Херсона. Внаслідок ударів щонайменше 10 мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.
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