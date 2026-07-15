Генштаб: ворог продовжує тиснути на Покровському і Костянтинівському напрямках

З початку доби на фронті відбулося 73 боєзткнення.

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Від початку доби російські війська 73 рази атакували позиції Сил оборони. Найбільше на Покровському і Костянтинівському напрямках фронту.

Про це ідеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Нескучне, Волфине, Вільна Слобода, Уланове, Харківка, Бунякине, Безсалівка; на Чернігівщині — Клюси. Авіаударів зазнали Суми та Товстодубове.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках окупанти шість разів штурмували позиції наших оборонців, завдали одного авіаудару, скинувши дві авіабомби, здійснили 30 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів намагалися прорвати оборону в районі Стариці та у бік населених пунктів Ізбицьке, Кутьківка, Шев’яківка, Хатнє й Амбарне. Три боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у бік Куп’янська та Курилівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися у бік населених пунктів Лиман, Озерне та в районі Новоселівки. Одна атака триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 13 ворожих атак у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та в районах Різниківки й Закітного. Три боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили 17 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Софіївка та в бік Вільного й Кучерового Яру.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Дорожнє, Сухецьке, Родинське, Гришине, Удачне, Новосергіївка та в бік Шевченка.

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На Олександрівському напрямку ворог один раз намагався просунутися у бік Вороного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак у бік населених пунктів Гірке, Цвіткове, Воздвижівка, Верхня Терса та Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.