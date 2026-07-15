Через атаку російського дрона у Херсоні постраждали двоє людей. Їх доставили до лікарні.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 14:00 у Херсоні через атаку російського дрона постраждали двоє людей", – ідеться у повідомленні.
До лікарні доставили 35-річну жінку та 57-річного чоловіка. Вони отримали вибухові травми, уламкові поранення кінцівок, голів та тулубів.
Наразі медики надають потерпілим всю необхідну допомогу.
- Упродовж дня російські війська здійснили серію атак безпілотниками по Центральному району Херсона. Внаслідок ударів щонайменше семеро мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.