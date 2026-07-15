Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
ГоловнаСуспільствоВійна

Через атаку російського дрона у Херсоні постраждали двоє людей

Постраждалих доставили до лікарні.

Через атаку російського дрона у Херсоні постраждали двоє людей

Через атаку російського дрона у Херсоні постраждали двоє людей. Їх доставили до лікарні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 14:00 у Херсоні через атаку російського дрона постраждали двоє людей", – ідеться у повідомленні. 

До лікарні доставили 35-річну жінку та 57-річного чоловіка. Вони отримали вибухові травми, уламкові поранення кінцівок, голів та тулубів. 

Наразі медики надають потерпілим всю необхідну допомогу.

  • Упродовж дня російські війська здійснили серію атак безпілотниками по Центральному району Херсона. Внаслідок ударів щонайменше семеро мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies