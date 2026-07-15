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Через атаку російського дрона у Херсоні постраждали двоє людей. Їх доставили до лікарні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 14:00 у Херсоні через атаку російського дрона постраждали двоє людей", – ідеться у повідомленні.

До лікарні доставили 35-річну жінку та 57-річного чоловіка. Вони отримали вибухові травми, уламкові поранення кінцівок, голів та тулубів.

Наразі медики надають потерпілим всю необхідну допомогу.