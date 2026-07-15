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На Харківщині росіяни атакували автомобіль енергетиків

Постраждали дві людини.

На Харківщині росіяни атакували автомобіль енергетиків
Фото: З відкритих джерел

У Харківській області російська армія атакувала автомобіль енергетиків.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог вдарив дроном по автомобілю у селі Юріївка Великобурлуцької громади.

Вибухових поранень зазнали 33-річний і двоє 52-річних працівників. Їм надається медична допомога.

  • Протягом минулої доби росіяни завдали ударів ракетами, КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 21 населеному пункту Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, і ще 16 постраждали.
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