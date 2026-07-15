На Харківщині росіяни атакували автомобіль енергетиків

Вибухових поранень зазнали 33-річний і двоє 52-річних працівників. Їм надається медична допомога.

Ворог вдарив дроном по автомобілю у селі Юріївка Великобурлуцької громади.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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