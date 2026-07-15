На Харківщині росіяни атакували автомобіль енергетиків

У Харківській області російська армія атакувала автомобіль енергетиків.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ворог вдарив дроном по автомобілю у селі Юріївка Великобурлуцької громади.
Вибухових поранень зазнали 33-річний і двоє 52-річних працівників. Їм надається медична допомога.
- Протягом минулої доби росіяни завдали ударів ракетами, КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 21 населеному пункту Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, і ще 16 постраждали.