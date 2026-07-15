Посох із кристалом, віск для вусів, пальто для бульдога, іграшка-капібара: що українці забували в потягах цього року

З початком пікового сезону кількість звернень щодо загублених речей перевищила 100 на день

В Укрзалізниці розповіли, які речі забували пасажири в потягах або на вокзалах цього року. Так, із п очатком пікового сезону кількість звернень щодо загублених речей перевищила 100 на день.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Серед незвичних забутих речей – посох із дерева, оздоблений кристалом; віск для вусів; пальто для бульдога; нашийник з діамантом; комбінація Victoria's Secret.

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Найчастіше пасажири забувають навушники та кейси для них; окуляри; гаманці; ключи та документи.

"Улюблена категорія загубленців у залізничників – це дитячі іграшки. Їх шукають особливо уважно. Адже що може бути важливішим за мʼякого друга маленької дитини? За 6 місяців цього року ми повернули 52 іграшки. Серед них – капібара і Стіч, чорна пантера Багіра і біла альпака, пожежна машина й динозавр. Так, ми знаємо імʼя кожної іграшки, адже це важливий елемент для розшуку", – зазначили в УЗ.

Загалом від січня по кінець червня співробітники залізниці повернули 3200 речей. Кожного тижня звернень з проханням знайти щось стає все більше.

Пасажирів закликають бути пильними у своїх мандрівках і слідкувати, аби не залишити важливі речі на полицях у вбиральнях, під подушками та під сидіннями.

Якщо все ж якась річ була забута, то можна скористуватися онлайн-сервісом пошуку забутих речей на сайті Укрзалізниці в розділі "Сервіси".