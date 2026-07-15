На Черкащині судитимуть правоохоронця за побиття чоловіка під час роботи в групі оповіщення

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо правоохоронця з Черкаської області, який безпідставно застосував силу до чоловіка під час роботи у складі групи оповіщення.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

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Поліцейський перебував у складі групи оповіщення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Під час проведення заходів з оповіщення між ним та цивільним чоловіком виник конфлікт, в ході якого правоохоронець застосував до громадянина фізичну силу та одягнув на нього кайданки.

Попри те, що після цього чоловік уже не становив загрози для оточення, поліцейський продовжив застосовувати проти нього фізичну силу та завдав йому кількох ударів.

Правоохоронця судитимуть за перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням спеціальних засобів та діями, які ображають особисту гідність потерпілого (ч. 2 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснювала Черкаська обласна прокуратура.