Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Черкащині судитимуть правоохоронця за побиття чоловіка під час роботи в групі оповіщення

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

На Черкащині судитимуть правоохоронця за побиття чоловіка під час роботи в групі оповіщення

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо правоохоронця з Черкаської області, який безпідставно застосував силу до чоловіка під час роботи у складі групи оповіщення.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Реклама

Поліцейський перебував у складі групи оповіщення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Під час проведення заходів з оповіщення між ним та цивільним чоловіком виник конфлікт, в ході якого правоохоронець застосував до громадянина фізичну силу та одягнув на нього кайданки. 

Попри те, що після цього чоловік уже не становив загрози для оточення, поліцейський продовжив застосовувати проти нього фізичну силу та завдав йому кількох ударів.

Правоохоронця судитимуть за перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням спеціальних засобів та діями, які ображають особисту гідність потерпілого (ч. 2 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснювала Черкаська обласна прокуратура.

  • Раніше Держбюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження за фактом смерті 52-річного чоловіка після перебування в Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування. Він був госпіталізований з тяжкими тілесними ушкодженнями. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies