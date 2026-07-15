​СБУ викрила сімох підозрюваних у роботі на ворога: одна із них закликала обстріляти урядовий квартал у Києві

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки затримала ще сімох прокремлівських інтернет-агітаторів у різних регіонах України. Зловмисники виправдовували збройну агресію Росії, закликали до захоплення державної влади та зміни меж держкордону України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

На Вінниччині викрито пропагандистку, яка заперечувала повномасштабне вторгнення росіян і просувала кремлівські тези про "внутрішній громадянський конфлікт" в Україні. Для поширення ворожої агітації жінка використовувала свій акаунт у ТікТоку із аудиторією понад 66 тисяч користувачів. Крім цього, у своїх дописах зловмисниця закликала українців підтримати ворога у війні проти нашої держави.

Реклама

На Полтавщині затримано ще п’ятьох прихильників російського фашизму, які поширювали кремлівську пропаганду у Фейсбуку і Телеграм-каналах. Серед них – підприємиця із Кременчуцького району, яка закликала росіян завдати ракетного удару по урядовому кварталу в Києві. Крім цього, жінка ворога підбурювала громадян до захоплення державних установ та повалення конституційного ладу.

Також на території області викрито ще трьох мешканців Кременчука. Один із них поширював фейки про Сили оборони та оперативну ситуації на фронті, інші – нав’язували провокаційні тези для розхитування внутрішньої обстановки в Україні на користь Росії.

Ще один ворожий агент - мешканець Полтавського району, у Фейсбуці виправдовував захоплення частини території нашої держави і закликав до повної окупації України.

У Херсоні кіберфахівці затримали місцевого жителя, який через Телеграм агітував містян до підтримки окупантів та "приєднання" регіону до складу РФ. Для маскування злочинів зловмисник використовував фейкові акаунти під різними псевдонімами.

Судові лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь Росії. Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу:

чч. 2, 3 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до захоплення державної влади, вчинені повторно);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.