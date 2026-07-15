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Росіяни вдарили по АЗС на півночі Житомирської області

Одна людина поранена. 

Росіяни вдарили по АЗС на півночі Житомирської області
Удар по АЗС Малинської громади Житомирської області
Фото: Віталій Бунечко в Telegram

Росія атакувала АЗС у Малинській громаді на півночі Житомирської області. Постраждала одна людина – її госпіталізували.

На місці російської атаки працюють рятувальники і працівники спецслужб. Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко

«Звертаємо увагу громадян на необхідність дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги, особливо перебуваючи на АЗС. Бережіть себе та своїх близьких», – закликав він. 

Фото: Малин на карті

Росія активізувала атаки по українських АЗС. Найбільше вона б'є по прикордонних і прифронтових регіонах, куди легко дістають її дрони, однак заправки є цілями й в тилових містах.

За три місяці росіяни атакували близько 200 заправних станцій. Про наслідки читайте в матеріалі Сергія Барбу «Росіяни б’ють по АЗС. Як це впливає на ринок і що буде з цінами».

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