Росіяни вдарили по АЗС на півночі Житомирської області

Росія атакувала АЗС у Малинській громаді на півночі Житомирської області. Постраждала одна людина – її госпіталізували.

На місці російської атаки працюють рятувальники і працівники спецслужб. Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

«Звертаємо увагу громадян на необхідність дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги, особливо перебуваючи на АЗС. Бережіть себе та своїх близьких», – закликав він.

Фото: Малин на карті

Росія активізувала атаки по українських АЗС. Найбільше вона б'є по прикордонних і прифронтових регіонах, куди легко дістають її дрони, однак заправки є цілями й в тилових містах.

За три місяці росіяни атакували близько 200 заправних станцій. Про наслідки читайте в матеріалі Сергія Барбу «Росіяни б’ють по АЗС. Як це впливає на ринок і що буде з цінами».