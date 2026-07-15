За минулу добу росіяни вбили та поранили мешканців Донеччини (оновлено)

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в регіоні загинуло 4163 людини.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

За минулу добу росіяни вбили та поранили мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Армія окупантів вбила одну людину і поранила сімох.

Реклама

У Райгородку загинула одна людина та двоє отримали поранення. У Миколаївці поранено трьох людей, а в Краматорську поранення дістали двоє осіб.

Всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 475 людей, зокрема 37 дітей.

Окупанти вдарили про Краматорському району. Пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю, аграрне підприємство та автомобілі.