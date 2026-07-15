За минулу добу росіяни вбили та поранили мешканців Донеччини (оновлено)

За минулу добу росіяни вбили та поранили мешканців Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Армія окупантів вбила одну людину і поранила сімох.
У Райгородку загинула одна людина та двоє отримали поранення. У Миколаївці поранено трьох людей, а в Краматорську поранення дістали двоє осіб.
Всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 475 людей, зокрема 37 дітей.
Окупанти вдарили про Краматорському району. Пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю, аграрне підприємство та автомобілі.
- Загалом від початку повномасштабного вторгнення в регіоні загинуло 4163 людини, а поранення отримали 9876 осіб. Ця статистика подана без урахування кількості жертв у Маріуполі та Волновасі.