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Росія може готуватися до нових блокувань інтернету, – ЦПД

Повідомляють про масштабний збій у роботі Google, Apple, Samsung та GitHub.

Росія може готуватися до нових блокувань інтернету, – ЦПД
Фото: Центр протидії дезінформації

Масштабний збій у роботі Google, Apple, Samsung та GitHub у Росії може свідчити про підготовку до нових блокувань.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Роскомнадзор офіційно заперечує свою причетність до інциденту. Однак фахівці впевнені, що це чергове тестування обладнання для фільтрації трафіку, яке російська влада використовує з метою цензури мережі.

“Тактика обмеження росіянам доступу до іноземних онлайн-сервісів вже стала системною для кремля”, – зазначає ЦПД.

За аналогічним сценарієм раніше блокували Telegram, WhatsApp, Viber та YouTube. Схема така: спочатку фіксуються короткострокові збої, а за кілька тижнів настає повне блокування або критичне сповільнення роботи цих ресурсів.

Спроби обмежити роботу світових технологічних гігантів та ключових ІТ-сервісів — це черговий крок до повної ізоляції російського цифрового простору, додали у Центрі.

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