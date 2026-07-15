Радник міністра оборони пояснив, чому у Києві стаються удари балістикою до тривоги

Політ ракети до столиці з місця запуску займає від 2 до 4 хвилин.

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов роз'яснив ситуації, коли балістичні ракети прилітають по українських містах раніше, ніж оголошують сигнал повітряної тривоги.

Як написав спеціаліст з радіотехнологій у Facebook, усю інформацію про запуски засобів ураження наші військові отримують від партнерів. Для цього використовується супутникове спостереження та системи фіксації.

Політ ракети до Києва займає усього 2-4 хвилини, і будь-який збій може призвести до затримки, коли тривога "запізниться". Такі збої трапляються, оскільки жодна система не є досконалою.

Водночас часто трапляються і випадки, коли тривогу оголошено, але запусків немає. Це означає, що супутники зафіксували дії, які зазвичай передують використанню зброї, але ворог так і не довів справу до кінця з будь-якої причини. Подібна ситуація можлива не лише у випадку зі звичайною балістикою, але й з озброєнням середньої дальності на кшталт "Орєшніка".