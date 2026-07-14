Російські війська вдарили касетним боєприпасом по житловому сектору на околиці Сум: є постраждалі (оновлено)

Російські війська вдарили по житловому сектору на околиці Сум. Попередньо – із застосуванням касетного боєприпасу.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
За оновленими даними від Сумської МВА, постраждали 7 людей.
Серед них 11 хлопчик, який отримав гостру реакцію на стрес.
30-річний чоловік та 59-річна жінка - у тяжкому стані.
Двоє постраждалих перебувають у стаціонарних відділеннях лікарень, двоє на амбулаторному лікуванні.
Пошкоджені приватні житлові будинки.
За словами Григорова, на вулицях поблизу місця удару можуть залишатися нерозірвані боєприпаси.
"Не наближайтеся до підозрілих предметів і не торкайтеся їх. На місці працюють усі необхідні служби. Триває обстеження території, ліквідація наслідків атаки та знешкодження вибухонебезпечних предметів", - зазначив він.
Також зафіксовано влучання ворожих безпілотників на території Сумської громади.
Під ударами опинились об’єкти цивільної інфраструктури.
"Атака ворога триває. Перебувайте у безпечних місцях і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - додали в ОВА.