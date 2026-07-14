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Російські війська вдарили касетним боєприпасом по житловому сектору на околиці Сум: є постраждалі (оновлено)

В ОВА попередили, що на вулицях можуть залишатися нерозірвані боєприпаси.

Російські війська вдарили касетним боєприпасом по житловому сектору на околиці Сум: є постраждалі (оновлено)
Фото: Олег Григоров в Telegram

Російські війська вдарили по житловому сектору на околиці Сум. Попередньо – із застосуванням касетного боєприпасу.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

За оновленими даними від Сумської МВА, постраждали   7 людей

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Серед них 11 хлопчик, який отримав гостру реакцію на стрес. 

30-річний чоловік та 59-річна жінка - у тяжкому стані. 

Двоє постраждалих перебувають у стаціонарних відділеннях лікарень, двоє на амбулаторному лікуванні.

Пошкоджені приватні житлові будинки.

За словами Григорова, на вулицях поблизу місця удару можуть залишатися нерозірвані боєприпаси.

"Не наближайтеся до підозрілих предметів і не торкайтеся їх. На місці працюють усі необхідні служби. Триває обстеження території, ліквідація наслідків атаки та знешкодження вибухонебезпечних предметів", - зазначив він.

Також  зафіксовано влучання ворожих безпілотників на території Сумської громади. 

Під ударами опинились об’єкти цивільної інфраструктури.

"Атака ворога триває. Перебувайте у безпечних місцях і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - додали в ОВА.

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