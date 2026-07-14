З початку липня на водоймах загинули 63 людини.

За минулу добу на водоймах України потонули 5 людей.

Про це повідомили в ДСНС України.

На Вінниччині у селі Могилівка водолази ДСНС дістали з місцевого ставка 17-річного юнака.

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На Дніпропетровщині зафіксовано два випадки: у селі Усть-Кам'янка рятувальники вилучили потопельника з річки Кам’янка, ще одного загиблого чоловіка виявили у річці Суха Сура в селі Трудолюбівка.

В Одесі місцеві мешканці дістали з моря тіло 35-річного чоловіка.

У Києві на озері Жандарка комунальні водолази виявили загиблого 64-річного чоловіка.

"Трагедій могло бути більше, якби не вчасна допомога. У місті Тернівка на Дніпропетровщині рятувальники ДСНС врятували чоловіка, який тонув у річці Самарі. А на Чернігівщині у місті Остер небайдужі люди витягли з Десни 15-річну дитину", - зазначили в ДСНС

Лише з початку липня на водоймах України загинули 63 людини, серед них – 3 дітей. А з початку року потонули вже 400 людей, зокрема 53 дітей.