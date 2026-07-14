Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
ГоловнаСуспільствоВійна

​Сирський відвідав десантників на Олександрівському напрямку

Головком заслухав доповіді військових і віддав вказівки щодо забезпечення підрозділів озброєнням. 

​Сирський відвідав десантників на Олександрівському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Олександрівський напрямок.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Ще один виїзд на гарячий Олександрівський напрямок. Разом із начальником Генштабу ЗСУ працював у бойових частинах угруповання Десантно-штурмових військ, а також у суміжних підрозділах, які впевнено тримають оборону, ведуть активні бойові дії та знищують ворога", - зазначив Сирський.

Реклама

Головком розповів, що головна мета поїздки - безпосередньо оцінити виконання бойових завдань у смугах оборони бригад, перевірити їхню боєздатність, поспілкуватися з командирами та військовослужбовцями на місцях.

Сирський заслухав доповіді командувача Десантно-штурмових військ, командирів військових частин і підрозділів щодо оперативної обстановки, проблемних питань та шляхів їх вирішення.

Окрему увагу приділив логістичному забезпеченню, адже воно безпосередньо впливає на ефективність дій на полі бою. 

Головком віддав вказівки щодо забезпечення підрозділів озброєнням, військовою технікою та засобами ураження, насамперед ударними безпілотними системами.

"Послідовно нарощуємо безпілотну складову. Ворог дедалі більше відчуває її ефективність — і в глибині своїх тилів, і безпосередньо на передньому краї. За статистикою одного з днів липня, по всій лінії фронту ми досягли переваги над противником у застосуванні FPV-дронів у співвідношенні 1,8:1", - наголосив Сирський.

Також він вручив військовим відзнаки Головнокомандувача. 

"Під час спілкування з військовослужбовцями ще раз наголосив: наш пріоритет — не лише ефективне виконання бойових завдань, а й максимальне збереження життя українських воїнів. Саме технологічна перевага, грамотне планування та професійність мають давати нам результат", - додав Сирський. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies