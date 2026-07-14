Польща передала Україні 5 ракет до Patriot і наразі не планує нові поставки

Польща раніше передала Україні 5 ракет до Patriot і більше не планує це робити.
Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, цитує Rzeczpospolita.
Туск пояснив, що його країна не має великих запасів цих ракет.
Глава польського уряду пояснив, що ракети передали нашій державі «у повній згоді з НАТО та американцями».
«В даний час ми не очікуємо на таку передачу», - додав Туск.
Він також додав, що не підтримує «антиукраїнську політику» в Польщі. Він запевнив, що доки залишається прем’єром, доти його держава продовжуватиме активно допомагати Україні у війні з Росією.
Щодо «антибалістичної коаліції», до якої Польща наразі не приєдналася, прем’єр зазначив, що коаліція має переважно промисловий характер. За його словами, польські підприємства аналізують свої можливості, і якщо вони зможуть запропонувати свій потенціал, країна приєднається до ініціативи.
- В України є гостра потреба в антибалістиці, особливо Patriot, оскільки не вистачає засобів збивати російські ракети.