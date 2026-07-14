Польща передала Україні 5 ракет до Patriot і наразі не планує нові поставки

Також Варшава не приєднала до антибалістичної коаліції.

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Польща раніше передала Україні 5 ракет до Patriot і більше не планує це робити.

Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, цитує Rzeczpospolita.

Туск пояснив, що його країна не має великих запасів цих ракет.

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Глава польського уряду пояснив, що ракети передали нашій державі «у повній згоді з НАТО та американцями».

«В даний час ми не очікуємо на таку передачу», - додав Туск.

Він також додав, що не підтримує «антиукраїнську політику» в Польщі. Він запевнив, що доки залишається прем’єром, доти його держава продовжуватиме активно допомагати Україні у війні з Росією.

Щодо «антибалістичної коаліції», до якої Польща наразі не приєдналася, прем’єр зазначив, що коаліція має переважно промисловий характер. За його словами, польські підприємства аналізують свої можливості, і якщо вони зможуть запропонувати свій потенціал, країна приєднається до ініціативи.