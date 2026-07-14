Зросла кількість жертв пожежі в пабі у Бангкоку

Понад 70 людей госпіталізовані, 24 з них перебувають у критичному стані.

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Кількість загиблих у пожежі в пабі у столиці Таїланду Бангкоку зросла до 30.

Про це повідомляє DW з посиланням на оновлені дані міської влади.

Ще троє жертв померли від отриманих травм, що збільшило загальну кількість загиблих з початкових 27.

Понад 70 людей госпіталізовані, 24 з них перебувають у критичному стані, повідомили чиновники.

Тим часом поліція розслідує можливу недбалість, зокрема, йдеться про заблоковані аварійні виходи. Більшість загиблих знайшли заблокованими у ванних кімнатах без вікон.

Пожежа охопила паб Rong Beer Na Lat Phrao, що розташований неподалік популярного ринку на півночі Бангкока, у неділю пізно ввечері. Пожежникам знадобилося близько пів години, щоб приборкати вогонь.