Зросла кількість жертв пожежі в пабі у Бангкоку

Кількість загиблих у пожежі в пабі у столиці Таїланду Бангкоку зросла до 30.
Про це повідомляє DW з посиланням на оновлені дані міської влади.
Ще троє жертв померли від отриманих травм, що збільшило загальну кількість загиблих з початкових 27.
Понад 70 людей госпіталізовані, 24 з них перебувають у критичному стані, повідомили чиновники.
Тим часом поліція розслідує можливу недбалість, зокрема, йдеться про заблоковані аварійні виходи. Більшість загиблих знайшли заблокованими у ванних кімнатах без вікон.
Пожежа охопила паб Rong Beer Na Lat Phrao, що розташований неподалік популярного ринку на півночі Бангкока, у неділю пізно ввечері. Пожежникам знадобилося близько пів години, щоб приборкати вогонь.
- Ця пожежа є однією з найсмертоносніших у Таїланді з 2009 року, коли внаслідок пожежі в нічному клубі на Новий рік загинуло 67 людей.