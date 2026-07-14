У США суддя анулював угоду Трампа з Податковою службою, яка дала йому імунітет від перевірок

Ця угода також дозволяла адміністрації президента створити фонд обсягом 1,8 млрд доларів для протидії використанню державних інституцій як політичної зброї.

У США суддя анулював юридичну угоду між президентом Дональдом Трампом та федеральними агентствами, яка надавала йому імунітет від податкових перевірок.

Про це повідомляє BBC.

Ця угода також дозволяла його адміністрації створити фонд обсягом 1,8 млрд доларів для протидії використанню державних інституцій як політичної зброї, однак від цієї ініціативи згодом відмовилися.

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Фонд, призначений для компенсації особам, які “нібито несправедливо стали мішенню уряду”, відкрили у травні – натомість Трамп відмовився від свого особистого позову на 10 млрд доларів проти Податкової служби США (IRS).

Але в понеділок окружна суддя США Кетлін Вільямс заявила, що позов був поданий з неналежною метою.

Вона також направила адвоката Трампа до органів влади штату, щоб визначити, чи були порушені правила етики та чи потрібно було вжити дисциплінарних заходів.

Вона також звернулася до органів влади штату із проханням перевірити, чи порушив один з адвокатів Трампа правила професійної етики та чи є підстави для дисциплінарного провадження.

У своєму рішенні Вільямс назвала позов Трампа – який він, двоє його синів та Trump Organization подали у 2026 році – далеким від звичайного спору між двома протиборчими сторонами. Натомість вона описала його радше як дії юристів, пов’язаних із Трампом, та осіб, які стверджували, що стали цілями уряду.

Вільямс написала, що позов “ніколи не стосувався сторони, яка прагне судового вирішення юридичного питання чи фактичного спору” між Трампом та Податковою службою США (IRS), яку він контролює як президент.

Суддя також описала угоду як спробу “надати певну легітимність угоді про надання імунітету особам та організаціям, пов'язаним з президентом, та про виділення мільярдів доларів американських платників податків для вирішення скарг, не визначених у законі”.

Це рішення також забороняє фігурантами справи, включно з Трампом та його синами, посилатися на мирову угоду або використовувати її умови в майбутніх судових провадженнях. Це може означати, що IRS може продовжити перевірки податкової звітності Трампа.

У початковому позові Трамп стверджував, що не було вжито жодних заходів для запобігання витоку його конфіденційної податкової інформації, який здійснив колишній підрядник IRS Чарльз Літтлджон.