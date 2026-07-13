Міністри закордонних справ країн Євросоюзу не досягли згоди щодо ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

За її словами, сторони вже близькі до компромісу, однак остаточного рішення поки немає.

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"Нам не вдалося досягти згоди щодо 21-го пакету. Хоча, мушу сказати, що ми вже досить близько до цього. Ми маємо 250 пунктів, які є дуже важливими в рамках різних режимів. Усі вони спрямовані на посилення тиску на Росію", – заявила Каллас.

Вона зазначила, що з пакета санкцій планують виключити окремі питання, пов'язані з постачанням російської риби.

За словами очільниці європейської дипломатії, різні держави-члени наполягають на вилученні окремих положень із санкційного пакета, через що переговори тривають.

Каллас також наголосила, що ЄС продовжує працювати над обмеженнями щодо колишніх російських військових. За її словами, вони становлять загрозу безпеці Європи, тому їм не слід дозволяти в'їзд до країн Євросоюзу.