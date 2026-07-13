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Євросоюз не зміг погодити 21-й пакет санкцій проти Росії, – Каллас

До пакета входять близько 250 санкційних пунктів, країни ЄС досі узгоджують окремі положення.

Євросоюз не зміг погодити 21-й пакет санкцій проти Росії, – Каллас
Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віцепрезидентка Європейської Комісії Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу не досягли згоди щодо ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії. 

Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

За її словами, сторони вже близькі до компромісу, однак остаточного рішення поки немає.

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"Нам не вдалося досягти згоди щодо 21-го пакету. Хоча, мушу сказати, що ми вже досить близько до цього. Ми маємо 250 пунктів, які є дуже важливими в рамках різних режимів. Усі вони спрямовані на посилення тиску на Росію", – заявила Каллас.

Вона зазначила, що з пакета санкцій планують виключити окремі питання, пов'язані з постачанням російської риби.

За словами очільниці європейської дипломатії, різні держави-члени наполягають на вилученні окремих положень із санкційного пакета, через що переговори тривають.

Каллас також наголосила, що ЄС продовжує працювати над обмеженнями щодо колишніх російських військових. За її словами, вони становлять загрозу безпеці Європи, тому їм не слід дозволяти в'їзд до країн Євросоюзу.

  • Болгарія готова підтримати 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії після того, як із нього вилучили патріарха РПЦ Кирила, засновника компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова, а також керівника компанії, що постачає компоненти для метро Софії. 
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