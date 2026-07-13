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Зеленський: Україна завершує розробку антибалістичної ракети для європейської системи FREYJA

"Європі потрібно більше антибалістики".

Зеленський: Україна завершує розробку антибалістичної ракети для європейської системи FREYJA
Володимир Зеленський і Емманюель Макрон
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна завершує розробку власної антибалістичної ракети, яка має стати частиною спільної європейської системи протиракетної оборони FREYJA. 

Про це глава держави сказав до засідання Антибалістичної коаліції.

За словами президента, Європа потребує більшої кількості сучасних антибалістичних систем, а спільний проєкт FREYJA має стати відповіддю на зростаючі загрози.

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"Європі потрібно більше антибалістики. Разом ми можемо створити таку систему. Україна готова забезпечити свою частину – антибалістичну ракету. Зараз ми завершуємо роботу над нею", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що до проєкту вже долучилися Україна, Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія, Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди, Іспанія, а також представники НАТО та Європейського Союзу. 

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Крім того, участь у роботі беруть провідні європейські оборонні компанії, серед яких Thales, Diehl Defence, Saab, Leonardo, MBDA, Safran, Kongsberg Defence & Aerospace та інші.

За словами глави держави, Україна відповідатиме за створення ракети-перехоплювача, тоді як партнери забезпечать радари та інші ключові компоненти системи.

Зеленський підкреслив, що Росія робить ставку на масовані удари балістичними ракетами по українських містах, а поширення таких озброєнь у світі лише посилюється через співпрацю РФ із Північною Кореєю та дії Ірану.

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Президент висловив сподівання, що вже протягом наступних 12 місяців система FREYJA продемонструє перші результати роботи. За його словами, реалізація цього проєкту дозволить Європі суттєво зміцнити власну протиракетну оборону та зменшити залежність від зовнішніх постачальників озброєння.

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