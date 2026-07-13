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Зеленський нагородив Макрона Орденом Свободи

Українська та французька сторони обговорили пріоритети перед засіданням Антибалістичної коаліції та Коаліції охочих, а також - двосторонню співпрацю

Зеленський нагородив Макрона Орденом Свободи
Володимир Зеленський і Еммануель Макрон
Фото: Скриншот відео

Президент Володимир Зеленський передав президенту Франції Еммануелю Макрону Орден Свободи. 

Про це він повідомив у Telegram.

"Як завжди, тісно координуємо позиції з Емманюелем. Продуктивна зустріч – обговорили пріоритети перед засіданням Антибалістичної коаліції та Коаліції охочих, а також двосторонню співпрацю", - написав Зеленський.

Він зазначив, що відносини України і Франції досягли дійсно стратегічного рівня, і багато в чому саме завдяки особистим зусиллям президента Макрона. Зеленський подякував йому за допомогу та підтримку та відзначив орденом Свободи. 

"Ми детально говорили про ситуацію на фронті та потреби України для захисту людей від російських атак. Важливо посилювати Україну, зміцнювати наше ППО і прискорювати нашу європейську антибалістику. У Франції є саме ті спроможності та сильні технології, які потрібні, щоб допомогти. Будемо працювати над цим разом із нашими союзниками. Дякую, Франціє, дякую, Емманюелю!", - додав Зеленський. 

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