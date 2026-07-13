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США планують суттєво розширити санкції проти Росії, – ЗМІ

Значна частина санкцій набуватиме чинності автоматично протягом 30 днів після остаточного ухвалення.

США планують суттєво розширити санкції проти Росії, – ЗМІ
Фото: Наша Нива

У Сполучених Штатах готують новий законопроєкт, який суттєво розширить санкції проти Росії. Обмеження можуть охопити фінансовий сектор, енергетику, судноплавство, інвестиції та інші ключові галузі російської економіки. 

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За інформацією вашингтонського кореспондента видання Алекса Рауфоглу, автори планують представити оновлений законопроєкт вже 13 липня.

Як зазначає видання, попередня редакція документа передбачала, що запровадження санкцій у відповідь на відмову Росії від мирних ініціатив майже повністю залежатиме від рішення президента США Дональда Трампа.

Втім, у новій версії законопроєкту цей механізм змінили. Значна частина санкцій набуватиме чинності автоматично протягом 30 днів після остаточного ухвалення документа.

За даними "Радіо Свобода", нові обмеження поширюватимуться не лише на російських посадовців і банки, а й на інвестиції, державний борг РФ, судноплавство, експорт енергоносіїв, імпорт урану, фінансові послуги та інші сектори економіки країни-агресора.

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