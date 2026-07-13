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ЄС запровадить санкції проти золотодобувного сектору Судану на тлі громадянської війни

Обмеження включають заборону на імпорт суданського золота та заборону на продаж ціаніду та ртуті країні.

ЄС запровадить санкції проти золотодобувного сектору Судану на тлі громадянської війни
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз схвалить нові торговельні заборони для золотодобувного сектору Судану – на тлі громадянської війни в країні, яка триває вже четвертий рік.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Міністри закордонних справ мають схвалити санкції сьогодні. Їх ініціювали Нідерланди та Франція.

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Санкції включають заборону на імпорт суданського золота та заборону на продаж ціаніду та ртуті країні. Обмеження також закриють для Судану можливості постачати золото до ЄС через треті країни.

Цими діями Євросоюз намагається стримати галузі промисловості, які можуть підживлювати громадянську війну в Судані, яка триває з 2023 року. 

Ці обмеження стануть першими новими санкціями блоку за останні кілька місяців щодо цього конфлікту.

Блок також запровадив санкції проти фізичних осіб з різних сторін бойових дій.

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