Аномальна спека: експерти повідомляють про загалом 10 тисяч смертей у Європі

Європейські спекотні хвилі побили температурні рекорди в кількох країнах Європи, жертви є у Бельгії, Великій Британії, Франції та Іспанії.

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Відповідно до останніх даних країни Європи повідомили про понад 10 000 смертей під час екстремальної спеки, яка охопила захід континенту наприкінці червня.

Про це повідомляють Euronews.

Переважна більшість смертей, понад 9000, була зареєстрована серед людей віком 65 років і старше. Такі дані опублікував європейський сервіс моніторингу смертності EuroMOMO, який працює за підтримки Європейського центру з профілактики та контролю захворювань і ВООЗ.

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Європейські спекотні хвилі побили температурні рекорди в кількох країнах та спричинили тисячі додаткових смертей – у Бельгії, Великій Британії, Франції та Іспанії.

Група вчених World Weather Attribution заявила, що червневі спекотні хвилі були б “практично неможливими” без зміни клімату.

Heat can make people seriously ill. Knowing the signs saves lives.



⚠️Here’s what to watch out for:

Headache, dizziness, nausea, cramps, palpitations, excessive sweating or unusual tiredness.



Heat and air pollution together hit harder and for people with cardiovascular or… pic.twitter.com/MFG8RMxWmw — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 8, 2026

Понад 2700 людей могли померти в Англії та Уельсі у травні та червні від причин, пов’язаних зі спекою.

Експерти пояснюють, що обидві хвилі спеки були спричинені “тепловим куполом” – заблокованою областю високого тиску, яка затримувала гаряче повітря над регіоном. Стан теплового купола погіршився через зміни клімату, спричинені людиною.