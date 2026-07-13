Євросоюз планує схвалити нові норми, які нададуть авіапасажирам додаткові права

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Нові правила запрацюють у середині 2027 року

Рада Європейського Союзу має сьогодні схвалити пакет реформ, що надають додаткові права авіапасажирам, пише DW.

Зміни, які вже отримали зелене світло від Європейського парламенту, застосовуватимуться до всіх вильотів з аеропортів блоку та до прильотів, якщо їх обслуговує авіакомпанія з ЄС. Нові правила мають набути чинності в середині 2027 року.

Нові правила заплановані для авіаперельотів у Європі:

діти до 14 років матимуть право сидіти поруч зі своїми батьками без плати за бронювання місця;

вагітні люди та особи з обмеженою мобільністю також зможуть сидіти поруч із супутником без плати за бронювання місця;

авіакомпанії будуть зобов’язані безкоштовно виправляти неправильне написання імен пасажирів у квитках;

вони також будуть зобов’язані надавати зареєстрованим пасажирам роздруковані посадкові талони без додаткової плати;

авіакомпанії, посередники та платформи бронювання будуть зобов’язані за замовчуванням відображати тарифи, включно з ручною поклажею, щоб полегшити порівняння цін;

пасажири, які пропустили перший переліт, зможуть скористатися зворотним рейсом без штрафів і анулювання квитка;

пасажири, змушені подорожувати нижчим класом, ніж було заброньовано, отримають автоматичне повернення коштів.

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Правила компенсації пасажирам у разі затримки або скасування рейсів залишаться практично незмінними. Пасажири все ще матимуть право на певне відшкодування, якщо рейс затримується щонайменше на три години, і з вини авіакомпанії.

Згідно з правилами, авіакомпанії не несуть відповідальності за інциденти, пов'язані з недисциплінованими пасажирами, погодні умови, стихійні лиха або страйки персоналу аеропорту чи наземного обслуговування.

Однак подання претензій на компенсацію буде спрощено, а права пасажирів у разі порушення їхньої подорожі будуть уточнені.

Реформи означають, що:

пасажирам повинні надати інформацію про їхні права в письмовій формі протягом 96 годин після завершення подорожі;

пасажири матимуть дев’ять місяців, щоб подати скаргу;

авіакомпанії після цього матимуть 30 календарних днів, аби виплатити компенсацію або пояснити відмову.

У разі переривання подорожі пасажири матимуть право на:

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освіжаючі напої через дві години;

прийом їжі через три години;

прийом їжі кожні п'ять годин після цього (максимум тричі на день);

безкоштовне проживання в готелі, якщо необхідно, а також безкоштовний транспорт до та з місця проживання.