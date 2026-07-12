Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
ГоловнаСвіт

На зустрічі коаліції охочих обговорюватимуть посилення української ППО та створення антибалістичних систем, - ЗМІ

Очікується, що президент Зеленський перебуватиме у Парижі 13 та 14 липня і відвідає військовий парад до Дня взяття Бастилії, де також братимуть участь українські військові. 

На зустрічі коаліції охочих обговорюватимуть посилення української ППО та створення антибалістичних систем, - ЗМІ
засідання Коаліції охочих, у якому беруть участь лідери держав-членів коаліції у Києві 24 лютого 2026 року.
Фото: ОПУ

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок прийматиме у Парижі лідерів країн "коаліції охочих". На зустрічі обговорюватимуть посилення української протиповітряної оборони та створення антибалістичних систем.

Про це повідомляє Euronews.

Зустріч відбудеться напередодні святкувань Дня Бастилії 14 липня, яку відвідають щонайменше 25 лідерів держав або урядів для обговорення підтримки України. Очікується, що до заходу також доєднаються дві нові країни – Молдова та Північна Македонія.

Реклама

Зазначається, що союзники прагнуть зміцнити "оновлене відчуття єдності та співпраці на підтримку України", яке було підтверджено на нещодавньому саміті G7 та на саміті НАТО в Анкарі, де країни Альянсу зобов'язалися надати Києву 70 млрд євро військової допомоги

Радник Макрона наголосив, що мета зустрічі полягає в тому, щоб показати, що партнери продовжують підтримувати Україну, і що Москва не може покладатися на втому європейців від війни. 

Лідери "коаліції рішучих" зосередяться на співпраці у сфері протиповітряної оборони, зокрема на нещодавно оголошених планах США щодо ліцензій на виробництво Patriot в Україні. Вони також обговорять створення системи протиракетної оборони. 

Очікується, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме у Парижі і в понеділок, і у вівторок. 14 липня він відвідає військовий парад до Дня взяття Бастилії, де також братимуть участь українські військові. 

  • Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час онлайн-конференції головнокомандувачів армій держав-учасниць коаліції охочих закликав партнерів посилити українську протиповітряну оборону, насамперед шляхом надання більшої кількості протибалістичних ракет.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies