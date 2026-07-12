На зустрічі коаліції охочих обговорюватимуть посилення української ППО та створення антибалістичних систем, - ЗМІ

Очікується, що президент Зеленський перебуватиме у Парижі 13 та 14 липня і відвідає військовий парад до Дня взяття Бастилії, де також братимуть участь українські військові.

засідання Коаліції охочих, у якому беруть участь лідери держав-членів коаліції у Києві 24 лютого 2026 року.

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок прийматиме у Парижі лідерів країн "коаліції охочих". На зустрічі обговорюватимуть посилення української протиповітряної оборони та створення антибалістичних систем.

Про це повідомляє Euronews.

Зустріч відбудеться напередодні святкувань Дня Бастилії 14 липня, яку відвідають щонайменше 25 лідерів держав або урядів для обговорення підтримки України. Очікується, що до заходу також доєднаються дві нові країни – Молдова та Північна Македонія.

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Зазначається, що союзники прагнуть зміцнити "оновлене відчуття єдності та співпраці на підтримку України", яке було підтверджено на нещодавньому саміті G7 та на саміті НАТО в Анкарі, де країни Альянсу зобов'язалися надати Києву 70 млрд євро військової допомоги.

Радник Макрона наголосив, що мета зустрічі полягає в тому, щоб показати, що партнери продовжують підтримувати Україну, і що Москва не може покладатися на втому європейців від війни.

Лідери "коаліції рішучих" зосередяться на співпраці у сфері протиповітряної оборони, зокрема на нещодавно оголошених планах США щодо ліцензій на виробництво Patriot в Україні. Вони також обговорять створення системи протиракетної оборони.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме у Парижі і в понеділок, і у вівторок. 14 липня він відвідає військовий парад до Дня взяття Бастилії, де також братимуть участь українські військові.