Аналогічний рівень підтримки України планують зберегти і на 2027 рік.

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Державні прапори країн учасниць НАТО перед штаб-квартирою організації у Брюсселі.

Країни-члени НАТО зобов’язалися виділити 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу та навчання для України у 2026 році.

Про це йдеться у підсумковій декларації саміту НАТО, що відбувся в Анкарі.

У документі наголошується, що союзники залишаються єдиними у підтримці України, яка захищає свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність. Зазначається, що європейські союзники та Канада вже фінансують більшість безпекової допомоги Україні через двосторонні та багатосторонні механізми.

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"На 2026 рік союзники зобов’язуються надати 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу та навчання для України, а також підтверджують намір зберегти щонайменше аналогічний рівень підтримки у 2027 році", – ідеться у декларації.

Також у НАТО привітали рішення Євросоюзу щодо багаторічного фінансування України через механізм Ukraine Support Loan.

Окрім підтримки України, учасники саміту оголосили про понад 50 мільярдів доларів нових оборонних закупівель, збільшення виробництва озброєння, розвиток сучасних військових технологій, систем протиповітряної оборони, безпілотних систем та штучного інтелекту.

У декларації також підтверджено відданість принципу колективної оборони НАТО за статтею 5 Вашингтонського договору та намір і надалі зміцнювати безпеку євроатлантичного простору.