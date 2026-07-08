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Прем'єрка Данії відповіла Трампу: "Гренландія не продається"

Фредеріксен наголосила, що країна захищатиме "кожен сантиметр" своєї території.

Прем'єрка Данії відповіла Трампу: "Гренландія не продається"
Метте Фредеріксен
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен прокоментувала слова президента США Дональда Трампа і наголосила, що Гренландія "не продається".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Я чула заяву президента США вчора. І, на жаль, думаю, що позиція Сполучених Штатів із цього питання є дуже чіткою. Так само чіткою залишається і наша позиція. Гренландія, звичайно, не продається", – сказала Фредеріксен журналістам.

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Вона наголосила, що Данія очікує від усіх союзників поваги до права жителів Гренландії на самовизначення, а також до суверенітету і територіальної цілісності Королівства. 

"Ми сподіваємося, що всі, зокрема всі союзники, поважатимуть право народу Гренландії на самовизначення. Ми є суверенною державою. І ми очікуємо, що всі поважатимуть нашу територіальну цілісність і наш суверенітет", – зазначила Фредеріксен.

Відповідаючи на запитання, чи готова Данія захищати Гренландію у разі нападу, прем’єрка заявила, що країна захищатиме "кожен сантиметр" своєї території.

"Ми готові захищати кожен сантиметр території НАТО, включно з нашою власною. Звичайно, ми будемо захищати Королівство Данія", – сказала вона, нагадавши, що стаття 5 Вашингтонського договору про колективну оборону поширюється і на Гренландію.

Контекст

Напередодні Трамп заявив, що "Гренландія була і залишається територією, яка має перебувати під контролем Сполучених Штатів, а не Данії". Він зазначив, що Данія недостатньо інвестує у безпеку острова, тоді як для Вашингтона Гренландія має важливе стратегічне значення.

Президент США уже не вперше висловлює намір встановити американський контроль над Гренландією. Він неодноразово називав острів ключовим для національної безпеки США. Влада Данії та Гренландії послідовно відкидає можливість зміни суверенітету над островом.

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