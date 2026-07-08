Зеленський сьогодні зустрінеться з Трампом і конгресменами

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Президент України Володимир Зеленський у межах саміту НАТО в Анкарі проведе 8 липня низку двосторонніх зустрічей. Вранці він матиме переговори з італійською прем'єркою Джорджою Мелоні, президентом Євроради Антоніу Коштою і конгресменами.

На 14:30 запланована зустріч президента з американським колегою Дональдом Трампом. Про це повідомив прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

Після цього Зеленський планує зустрітися з британським прем'єром Кіром Стармером, головами уряду Чорногорії, Албанії і Швеції.

Дональд Трамп напередодні саміту в Анкарі провів телефонні розмови з Владіміром Путіним і Володимиром Зеленським, повідомляли в CNN. Президент Сполучених Штатів переконаний, що вони обидва хочуть «укласти угоду». На запитання про те, чи змінилося щось для нього, що змусило його дійти такої думки, і чи готовий Путін до якихось поступок, американський лідер відповів: «Моя думка не змінилася».

Однією з головних тем, які Україна хотіла підняти з партнерами, є постачання протибалістичних ракет. Росія користується відсутністю засобів для збиття її балістики: по Києву вона б'є нею уже через день.

Попередня зустріч Зеленського й Трампа

Лідери України і США бачилися минулого місяця в рамках саміту Group of 7 у Франції. За підсумками зустрічі Зеленський повідомив, що підняв тему надання Україні ліцензій на виробництво ракет ППО. Виробництво ракет допомогло б боротися з дефіцитом, оскільки нинішніх обсягів не вистачає.

США на цьому саміті стали підписантами спільної декларації «Сімки», в якій висловили намір посилювати підтримку України і тиснути на Росію.