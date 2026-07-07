США припиняють дію дозволу на операції з іранською нафтою

Міністерство фінансів США припиняє дію ліцензії, яка дозволяла здійснювати доставку, продаж та інші операції з іранською нафтою та нафтопродуктами.
Про це пише Радіо Свобода, посилаючись на Міністерство фінансів США
Крім того, в Мінфіні США опублікували нову ліцензію, яка дозволяє до 17 липня завершити раніше укладені угоди щодо іранської нафти.
Як пише видання, нове рішення може бути пов’язане з діями Ірану проти вільного судноплавства в Ормузькій протоці.
Наприкінці червня міністерство фінансів Сполучених Штатів видало тимчасову генеральну ліцензію терміном на 60 днів, що дозволяє виробництво, постачання та продаж іранської нафти на виконання меморандуму про взаєморозуміння, підписаного США та Іраном 17 червня.
- Іран відхилив пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про співпрацю в розмінуванні Ормузької протоки, застерігши Париж від втручання у ситуацію навколо одного із стратегічно найважливіших водних шляхів світу.