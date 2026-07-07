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Трамп про закінчення війни Росії проти України: «Я думаю, що ми це врегулюємо. Сподіваюся, скоро»

«Я ніколи не бачив нічого подібного. Це справжня різанина, і їй слід покласти край», – додав президент США.

Трамп про закінчення війни Росії проти України: «Я думаю, що ми це врегулюємо. Сподіваюся, скоро»
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо перспектив мирної угоди між Росією та Україною.

Про це повідомляє CNN

Виступаючи разом з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі, де триває цьогорічний саміт НАТО, Дональд Трамп сказав, що вчора мав «дуже добру розмову» з президентом Росії Володимиром Путіним, а також з президентом України Володимиром Зеленським.

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«Я думаю, що вони обидва хочуть укласти угоду. Шкода, що це зайняло так багато часу, але я думаю, що щось буде, – сказав Трамп. – Вони обидва хочуть врегулювати це зараз… Я думаю, що ми це врегулюємо. Сподіваюся, скоро».

На запитання про те, чи змінилося щось для нього, що змусило його дійти такої думки, і чи готовий Путін до якихось поступок, американський лідер відповів: «Моя думка не змінилася».

«Я просто не хочу, щоб вони вбивали людей», – додав Дональд Трамп, зазначивши, що багато людей гине щомісяця.

«Це не впливає на нас… Це набагато більше впливає на Європу. Ми там, щоб допомогти Європі, але це не впливає на Сполучені Штати. Між нами є океан. Але, знаєте, я просто не можу дивитися на те, що відбувається», – сказав президент США.

Він розповів журналістам, що бачив фотографії з полів битв цього конфлікту, зазначивши: «Люди й не повірили б, наскільки це жорстоко».

«Я ніколи не бачив нічого подібного. Це справжня різанина, і їй слід покласти край», – додав Дональд Трамп.

Нагадаємо, голова Офісу президента Кирило Буданов заявив в інтерв’ю РБК-Україна, що шанси на завершення активної фази війни в цьому році є. За його словами, навесні був хороший темп перемовин, а зараз і Україна, і Росія пішли в ескалацію, для того, щоб з неї вийти, зазвичай потрібно досягнути її піку. 

«Тобто ескалація зараз, деескалація і далі продовження діалогу. Якщо сторони в цьому зацікавлені», – зазначив Кирило Буданов.

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