Буданов вважає, що є шанси завершити активну фазу війни цього року

Американські вибори є одним з факторів цієї можливості, але не головним.

Голова Офісу президента Кирило Буданов вважає, що шанси на завершення активної фази війни в цьому році є. Навесні був хороший темп перемовин, а зараз і Україна, і Росія пішли в ескалацію, сказав він у розмові з РБК-Україна.

Для того, щоб з ескалації вийти, зазвичай потрібно досягнути її піку. Після цього можна відновити перемовини.

«Тобто ескалація зараз, деескалація і далі продовження діалогу. Якщо сторони в цьому зацікавлені», – пояснив глава ОП.

Американські вибори до Конгресу, що мають відбутися в листопаді, впливають на вікно можливостей, але ключовими не є. Незалежно від результату виборів, Дональд Трамп лишатиметься головним.

Буданов погодився з тезою, що Росія має розуміння необхідності домовлятися саме з Трампом, бо з наступником вона нічого хорошого для себе не отримає. Однак нагадав, що нинішній американський лідер має ще два роки президентського терміну.