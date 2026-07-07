У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

БЕБ викрило в Одесі діяльність підпільної ювелірної майстерні

Чоловік облаштував її одному з житлових приміщень міста, де із золота та срібла виготовляли прикраси із незаконним використанням торговельних марок відомих брендів.

БЕБ викрило в Одесі діяльність підпільної ювелірної майстерні

В Одесі судитимуть організаторів незаконного продажу золотих прикрас, коштовностей та аксесуарів під виглядом всесвітньовідомих брендів через мережу роздрібних магазинів у торгових центрах. 

Про це повідомили у БЕБ.

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб, які налагодили повний цикл виробництва та збуту контрафактних ювелірних виробів.

Реклама

До Територіального управління із заявою звернувся представник компанії правовласника торгової марки та повідомив, що група осіб незаконно використовує логотип всесвітньовідомої ювелірної компанії. Продаж підробленої продукції під виглядом бренду завдає шкоди правовласникам в особливо великих розмірах.

Детективи встановили, що незаконний бізнес функціонував на базі власної майстерні, а реалізація виробів здійснювалася через офіційно оформлений магазин у торговельному центрі.

Організував схему 57-річний одесит, який був зареєстрований як підприємець з основним видом діяльності “Виробництво ювелірних виробів”. Чоловік облаштував ювелірну майстерню в одному з житлових приміщень Одеси, де із золота та срібла виготовляли прикраси із незаконним використанням торговельних марок відомих брендів.

До протиправної діяльності він залучив 50-річну одеситку. Разом вони налагодили збут контрафактних ювелірних виробів через спеціалізований магазин в одному із торговельно-розважальних центрів міста. Крім того, замовлення приймали через соціальні мережі та застосунки, і надсилали поштою по всій території України.

Під час санкціонованих обшуків у місцях збуту ювелірних виробів детективи Бюро вилучили підроблені золоті прикраси вартістю майже 4,6 млн грн. Крім того, припинили діяльність цеху, де фігуранти незаконно виготовляли коштовності під логотипом відомих торгівельних марок.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies