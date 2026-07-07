Чоловік облаштував її одному з житлових приміщень міста, де із золота та срібла виготовляли прикраси із незаконним використанням торговельних марок відомих брендів.

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В Одесі судитимуть організаторів незаконного продажу золотих прикрас, коштовностей та аксесуарів під виглядом всесвітньовідомих брендів через мережу роздрібних магазинів у торгових центрах.

Про це повідомили у БЕБ.

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб, які налагодили повний цикл виробництва та збуту контрафактних ювелірних виробів.

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До Територіального управління із заявою звернувся представник компанії правовласника торгової марки та повідомив, що група осіб незаконно використовує логотип всесвітньовідомої ювелірної компанії. Продаж підробленої продукції під виглядом бренду завдає шкоди правовласникам в особливо великих розмірах.

Детективи встановили, що незаконний бізнес функціонував на базі власної майстерні, а реалізація виробів здійснювалася через офіційно оформлений магазин у торговельному центрі.

Організував схему 57-річний одесит, який був зареєстрований як підприємець з основним видом діяльності “Виробництво ювелірних виробів”. Чоловік облаштував ювелірну майстерню в одному з житлових приміщень Одеси, де із золота та срібла виготовляли прикраси із незаконним використанням торговельних марок відомих брендів.

До протиправної діяльності він залучив 50-річну одеситку. Разом вони налагодили збут контрафактних ювелірних виробів через спеціалізований магазин в одному із торговельно-розважальних центрів міста. Крім того, замовлення приймали через соціальні мережі та застосунки, і надсилали поштою по всій території України.

Під час санкціонованих обшуків у місцях збуту ювелірних виробів детективи Бюро вилучили підроблені золоті прикраси вартістю майже 4,6 млн грн. Крім того, припинили діяльність цеху, де фігуранти незаконно виготовляли коштовності під логотипом відомих торгівельних марок.